Xbox Game Pass Ultimate si arricchisce oggi di un nuovo titolo disponibile dal day one: stiamo parlando di Relooted, un particolare ibrido tra platformer 2D e simulatore di rapine sviluppato dallo studio indipendente Nyamakop. Il gioco porta con sé una premessa narrativa decisamente insolita per il panorama videoludico attuale, proponendo ai giocatori di pianificare ed eseguire colpi per recuperare manufatti africani custoditi nei musei occidentali e restituirli alle loro terre d'origine. Un concept che abbraccia l'estetica Africanfuturist e che si traduce in un gameplay che fonde elementi strategici, puzzle solving e sequenze platform basate sul parkour.

Dal punto di vista delle meccaniche, Relooted struttura l'esperienza su tre pilastri fondamentali. I giocatori dovranno prima reclutare membri per la propria crew, pianificare accuratamente le vie di fuga e individuare gli obiettivi da trafugare. Successivamente, la fase operativa mette alla prova le abilità platforming durante sequenze dinamiche dove velocità ed esecuzione diventano cruciali per portare a termine con successo ogni colpo e fuggire senza essere catturati.

Checkpoint Gaming sottolinea come il gioco non tratti i manufatti come semplici collezionabili vuoti, ma come strumento per far comprendere ai giocatori il loro significato culturale

Il titolo è disponibile su Xbox Series X|S, PC e Cloud tramite abbonamento Game Pass Ultimate, mentre chi possiede solo il Game Pass standard per console ne rimane escluso. La demo pubblicata su Steam ha già raccolto feedback Mostly Positive dalla community PC, segnale che le meccaniche di gioco hanno saputo convincere chi le ha provate in anteprima.

L'inclusione nel catalogo Game Pass rappresenta un'opportunità interessante per gli abbonati Ultimate di scoprire una proposta indie che si distingue per originalità tematica e approccio al gameplay. Con la crescente attenzione del mercato verso produzioni indipendenti con identità forte e messaggi culturalmente rilevanti, Relooted si posiziona come un esperimento interessante nel panorama dei platform puzzle disponibili sulla piattaforma Microsoft.