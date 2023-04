Remedy Entertainment, azienda che ha sviluppato titoli come Max Payne, Alan Wake II e Control 2, ha cambiato il logo per la prima volta in oltre 20 anni. Si tratta di un resyling completo, che potete ammirare nell’immagine che segue.

Il nuovo logo è stato accompagnato dalla seguente dichiarazione:

“Qualche anno fa, mentre il nostro studio si è evoluto dal creare un singolo gioco alla volta a svilupparne vari simultaneamente ed espandendosi oltre i confini della Finlandia a una seconda sede a Stoccolma, in Svezia, ci siamo avventurati in una missione per ridefinire la nostra identità visiva.

Creare un nuovo logo e dare una rinfrescata all’identità visiva è stato un viaggio emozionante, come qualsiasi cosa che abbia a che fare con l’arte. Tutti coloro che seguono Remedy da tanto tempo sapranno sicuramente quanto sia vitale la direzione artistica per noi. E non solo nei nostri giochi, ma anche nell’aspetto esterno della nostra identità. Per non menzionare poi le nostre felpe!

Il proiettile nella lettera “R” del vecchio logo rappresentava l’era di Max Payne, ma ora Remedy è molto di più di un singolo gioco; abbiamo un ampio catalogo di titoli, nuovi e vecchi. Era dunque giunto il momento di aggiornare e ridefinire la nostra identità visiva in modo da avere più consistenza, mostrare la nostra evoluzione degli altri ed esprimere al meglio la nostra vision della Remedy di oggi.”