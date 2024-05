Alan Wake 2 è uno dei migliori giochi del 2023 ma è ancora in perdita

Nonostante Alan Wake 2, prodotto da Remedy Entertainment, sia stato accolto con grande entusiasmo dalla critica e dal pubblico (tanto che anche noi gli abbiamo assegnato un sonante 9), ricevendo numerosi riconoscimenti per la sua proposta narrativa e la qualità complessiva, sta ancora incontrando difficoltà a generare profitto.

Remedy ha, infatti, recentemente rivelato in occasione della presentazione del suo ultimo rapporto finanziario che il titolo non ha ancora recuperato l'investimento iniziale, nonostante sia disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e su PC tramite Epic Games Store.

Un particolare che ha contribuito a queste prestazioni inferiori alle aspettative è la scelta, condivisa con Epic, di rilasciare il gioco esclusivamente in formato digitale. Questa decisione è stata presa al fine di contenere i costi di produzione e distribuzione, ma sembra che molti giocatori abbiano espresso preferenze per una versione fisica del gioco. Nonostante ciò, Remedy rimane ottimista, sottolineando che Alan Wake 2 ha recuperato "una parte significativa" dell'investimento fatto da Epic Games e che si aspetta di generare profitto in un futuro prossimo grazie a vendite costanti che non richiedono sconti significativi per attrarre i consumatori.

La discussione sulle potenziali piattaforme future per Alan Wake 2 rimane aperta, con i dirigenti di Remedy che non hanno confermato né escluso la possibilità di un debutto su Steam. La relazione esclusiva con Epic Games potrebbe significare che il gioco rimarrà un'esclusiva dell'Epic Games Store per un periodo prolungato, anche se il lancio su Steam potrebbe sicuramente favorire la situazione finanziaria del gioco.

Insomma, la storia di Alan Wake 2 evidenzia le sfide che gli sviluppatori e gli editori di giochi devono affrontare in un mercato in rapido cambiamento, dove le preferenze dei giocatori e le strategie di distribuzione possono avere un impatto significativo sul successo commerciale di un titolo. Anche se la qualità di un gioco rimane un fattore critico, aspetti come il formato di rilascio, le piattaforme disponibili e le strategie di pricing sono altrettanto determinanti per il suo successo finanziario.