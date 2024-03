Alan Wake II abbassa i requisiti minimi, ora riuscite a giocarci?

Remedy Entertainment ha rilasciato una patch che abbassa i requisiti minimi di sistema per Alan Wake 2 su PC. Inizialmente, Alan Wake 2 non offriva il supporto completo per diverse GPU ancora molto diffuse, tra cui alcune GTX 10 di Nvidia, a causa della scelta di implementare il mesh shading, una caratteristica di DirectX 12 Ultimate non supportata da GPU come la GeForce GTX 1070 di Nvidia o la RX 5600 XT di AMD.

Tuttavia, con l'ultima patch rilasciata Remedy ha ottimizzato il rendering per le GPU che non supportano i mesh shaders. Di conseguenza, ora la GeForce GTX 1070 e la Radeon RX 5600 XT sono compatibili con il titolo, abbassando la soglia d'ingresso minima rispetto alle più potenti GeForce RTX 2060 e Radeon RX 6600. Questa è una notizia positiva per i possessori di configurazioni PC più datate, soprattutto considerando che Alan Wake 2, almeno inizialmente, presentava requisiti di sistema piuttosto elevati.

Ora è possibile giocare a Alan Wake 2 in 1080p / 30 fps sulle schede GTX 1070 e RX 5600. Inoltre, stando alle note della patch, chi possiede ancora una GTX 1060 dovrebbe ottenere un frame rate più elevato. Digital Foundry, che ha avuto un'anteprima del nuovo aggiornamento di Alan Wake 2 all'inizio di questa settimana, ha rilevato miglioramenti significativi: alcune sequenze particolarmente pesanti che su una GTX 1060 registravano mediamente 18 fps, ora viaggiano sui 26 fps.

Sempre secondo i test svolti da Digitl Foundry, anche alcune GPU più recenti hanno beneficiato dell'aggiornamento, come la RTX 4070 che gode di un incremento del frame rate pari al 14%. L'update 1.0.16.1 per Alan Wake 2 è già disponibile per il download.