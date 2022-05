Sebbene ci stiamo avvicinando sempre più alla conferenza Xbox e Bethesda di giugno, le scorse settimane non sono state particolarmente entusiasmanti per i fan dei mondi Xbox e Microsoft. Sappiamo molto bene quanto abbia fatto male il doppio rinvio di Starfield e Redfall, ma a quanto pare gli appassionati non hanno ancora finito di avere a che fare con i rimandi. Proprio in questi istanti, infatti, è stato rimandato anche Replaced.

Il titolo era stato annunciato quasi un anno fa proprio sul palco digitale dell’evento Xbox e Bethesda dello scorso E3 2021, e dopo quel momento comunicativo Replaced era un po’ sparito dalle scene. Il gioco si è contraddistinto per essere una delle produzioni più affascinanti tra tutte quelle presentate in quella serata, e anche perché sembra condividere alcuni punti in comune con un altro grande assente dalle scene, ovvero The Last Night.

Ora il team di sviluppo bielorusso Sad Cat Studios, insieme al pubblisher Coatsink e al partner Thundeful, ha voluto aggiornarci su un importante decisione presa dal team. Replaced è stato rimandato e adesso è atteso in un momento non ancora meglio specificato del 2023. Il rimando è causato dall’instabilità all’interno del territorio ucraino, nazione in cui sono presenti diversi sviluppatori che stanno lavorando al gioco.

A causa di questa situazione il team ha deciso di rallentare momentaneamente lo sviluppo del proprio progetto per dedicarsi alla sicurezza delle proprie famiglie e del personale che fa parte dello studio.