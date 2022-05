A quasi un mese esatto dalla prossima conferenza Xbox e Bethesda arriva una notizia che fa tremare le gambe agli appassionati di queste due grandi compagnie. L’annuncio arriva dalla stessa Bethesda, la quale ha voluto aggiornarci su non uno ma ben due dei propri titoli tripla A in arrivo prossimamente. Sia l’attesissimo Starfield che la nuova Ip di Arkane, Redfall, sono stati rimandati insieme. Insomma non proprio una bella notizia ma vediamo nel dettaglio quanto dichiarato.

Purtroppo questi rimandi improvvisi non so più una novità e quasi la maggior parte delle grandi produzioni di oggi prima o poi un rinvio lo hanno collezionato. Bethesda oggi ci fa sapere che Starfield e Redfall non ce la faranno ad uscire nelle finestre di lancio già annunciate circa un anno fa. Il nuovo titolo di Arkane sarebbe dovuto arrivare nel corso di questa estate, ma il team ha bisogno di più tempo per rendere il gioco coi vampiri un’esperienze rifinita in tutto e per tutto.

Stesso identico discorso vale per Starfield: la tanto attesa nuova avventura spaziale sviluppata direttamente da Bethesda. Sapevamo che il titolo sarebbe dovuto arrivare il prossimo 11 novembre 2022, ma il tutto slitta in un momento non meglio specificato della prima metà del 2023. Lo stesso medesimo periodo è stato affiancato a Redfall, lasciando gli appassionati senza una data meglio specifica al momento.

An update on Redfall and Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6 — Bethesda (@bethesda) May 12, 2022

Ci risiamo quindi, altri due giochi molto attesi non ce la fanno ad arrivare nei momenti pre-annunciati e forse, da una parte, è sempre meglio così se tali produzioni non erano in piena forma.