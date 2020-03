Resident Evil 3 Remake si mostra in un nuovo gameplay grazie a CapcomTV

Dopo 2 mesi decisamente molto lenti per il mondo videoludico, le prossime settimane si preannunciano a dir poco “calde”. Già solo durante il mese di marzo la valanga di titoli in arrivo sarà a dir poco “ingestibile”. Colossi come Animal Crossing New Horizons, DOOM Eternal e Nioh 2 sono solo alcuni degli esempi che vengono in mente. Tuttavia, anche il mese di Aprile si prospetta ancora più carico e colmo di titoli Tripla A (tanto attesi dal pubblico). Tra le uscite del prossimo mese sicuramente una delle opere più attese è Resident Evil 3 Remake.

Annunciato (quasi) a sorpresa durante uno State of Play svolto nel mese di Dicembre, il remake di Resident Evil 3 ha sicuramente saputo metterci hype sin dalla sua prima apparizione. Durante le scorse settimane Capcom ha cercato di svelarci sempre più dettagli, mostrandoci anche qualche sezione di gameplay del titolo. Attraverso il canale Youtube Capcom, la compagnia nipponica ha deciso di svelare al pubblico un “nuovo” gameplay di Resident Evil 3 Remake.

Il filmato in questione mostra ben 14 minuti di gameplay che vanno a focalizzarsi sui fasti iniziali del gioco. Le immagini confermano ancora una volta la natura molto più “action” del titolo rispetto al Resident Evil 3 originale. Ovviamente i fasti del gioco presentano ancora i vari incubi sperimentati grazie all’originale, quindi questo approccio action non andrà a impattare sulla qualità generale di questo Remake.

Noi sicuramente non vediamo l’ora di metterci le mani sul gioco, specialmente dopo aver visto questa ulteriore sezione di gameplay. Vi ricordiamo che Resident Evil 3 Remake arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal prossimo 3 Aprile. Insieme al remake debutterà ufficialmente anche la modalità multiplayer Resident Evil: Resistence (che sarà inclusa all’interno di Resident Evil 3 Remake).