Resident Evil 3 Remake: versione Xbox One X aggiornata, ecco i miglioramenti

Nonostante sia un periodo dove le voci su un nuovo Resident Evil si fanno sempre più rumorose, la scorsa settimana è stato rilasciato il terzo ed attesissimo remake della saga. Resident Evil 3 Remake non ha però convinto appieno critica e pubblico risultando decisamente inferiore al secondo capitolo uscito soltanto lo scorso anno. L’avventura di Jill comunque risulta un’ottima riproposizione dell’originale terzo ed immortale titolo della saga uscito nel lontano 1999, purtroppo la sua componente online non risulta all’altezza degli extra inseriti in Resident Evil 2 Remake che aumentavano nettamente la longevità del gioco. Se non lo avete fatto, potete leggere la nostra recensione più dettagliata.

Diversi giorni fa vi avevamo parlato che Digital Foundry aveva terminato i test della versione finale del titolo confermando che la versione di PS4 Pro avesse prestazioni migliori rispetto a Xbox One X. Capcom ha così deciso, come promesso in precedenza, di pubblicare una patch per la versione della console di casa Microsoft.

L’aggiornamento 1.05 è quindi pronto per essere scaricato e sembrerebbe, seppur il suo peso esiguo di circa 100 mb, aver migliorato le prestazioni su Xbox One X potendo ora essere in linea con la sua rivale di casa Sony. Insomma, l’azienda nipponica ha ascoltato il feedback da parte degli utenti, riuscendo di conseguenza a migliorare l’esperienza di gioco. Non essendoci una vera e propria patch note sta quindi al giocatore valutare se l’esperienza sia effettivamente cambiata, ricordiamo infatti che Xbox One X dava priorità principalmente al rendering in 2160p, con la conseguenza che il frame rate ne risentiva specialmente nelle fasi più concitate.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete già scaricato l’aggiornamento? Avete notato miglioramenti? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti Resident Evil 3 Remake che ricordiamo essere disponibile su PC, PS4 e Xbox One.