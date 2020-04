Resident Evil 8: nuovo rumor fa emergere altri dettagli, svelato il titolo e il ruolo di Chris Redfield

Sono passate solamente poche ore dall’ultimo rumor riguardante Resident Evil 8 apparso in rete, eppure sembra che un nuovo utente se ne sia uscito con una valanga di ulteriori informazioni sul prossimo capitolo principale della saga survival horror di Capcom. Tramite un nuovo rapporto pubblicato sul sito Biohazardcast, sono stati agglomerati diversi nuovi dettagli sul gioco, tutti prelevati da divetse informazioni inviate da fonti anonime.

Uno dei nuovi dettagli usciti fuori dal recente rumor riguarda il titolo dell’ottavo sequel, che a quanto pare verrà chiamato Resident Evil Village, con le prime quattro lettere del sottotitolo che verranno evidenziate così da formare il numero VIII in scrittura romana, proprio come già accaduto con il settimo capitolo del brand. Il villaggio menzionato nel sottotiolo di Resident Evil 8 fa ovviamente riferimento alla cittadina europea in cui sarà ambinetato il titolo, dettaglio già vociferato all’interno dei rumor precedenti.

Questo recente leak, in particolare, si concentra anche sui personaggi giocabili nel gioco. Sembra che Ethan Winters tornerà come protagonista, mentre assisteremo anche al ritorno di Chris Redfield, uno dei due iconici protagonisti che hanno dato il via all’amatissima saga nel 1996. Le voci di corridoio precedenti menzionavano il fatto che il ritorno di Chris si porterà dietro un colpo di scenza, e questo recente rapporto fa luce su questo, affermando che nell’ottavo capitolo lo vedremo da un lato più negativo rispetto al passato.

Vengono ripresi infine diversi dettagli sul gameplay e sulle tematiche che verranno adottate in Resident Evil 8, molte di queste informazioni sono già state dichiarate anche da precedenti rumor, come per esempio la presenza di sezioni allucinatorie che faranno chiedere ai giocatori se quello a cui stanno assistendo sia la realtà o meno. Cosa ne pensate di tutti questi leak che stanno uscendo rigiuardo al prossimo capitolo principale di Resident Evil?