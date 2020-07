Resident Evil 8: periodo di uscita e longevità svelate da un insider

L’annuncio di Resident Evil 8 Village è stato nell’aria durante i mesi precedenti, mancava solo la conferma ufficiale che è arrivata durante l’evento dedicato ai titoli per PlayStation 5 del mese scorso. Ora, dopo aver scoperto che molti rumor hanno azzeccato ogni singola informazione trapelata sul gioco, sul web sta girando un’altra ondata di dettagli riguardanti la data si uscita e la longevità che avrà l’ottavo capitolo della saga survival horror di Capcom.

Di nuovo, queste informazioni arrivano dal noto insider DuskGolem, colui che nel campo Resident Evil e survival horror in generale sembra azzeccarci sempre. Questa volta il ragazzo prova a darci nuove informazioni innanzitutto sulla lunghezza di Resident Evil 8 Village, dichiarando che il gioco non solo sarà più lungo del settimo capitolo di qualche ora, ma sarà anche il gioco dalla maggiore longevità mosso dal RE Engine di Capcom.

Don't expect RE8 to be a very long game, but I have heard it'll be the longest RE Engine game. Specifically I heard it'd be about 2-3 hours longer than RE7, but the specifics are highly subject to so many variables of play style, just simpler to say the longest RE Engine game. https://t.co/PU29QUNPbs

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) July 7, 2020