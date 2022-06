Nel corso delle prime ore di giovedì 16 giugno 2022, Capcom ha annunciato di aver ripristinato le versioni originali di Resident Evil 2, 3 e 7 da Steam. I motivi, almeno stando a quanto riportato dal publisher su Twitter, sarebbero da ricercarsi in una risposta non positiva da parte della community, con alcuni utenti che avrebbero accusato il publisher e sviluppatore nipponico di aver lanciato una patch next gen per le versioni Steam non ottimizzata.

L’update next gen, lanciato martedì notte, includeva una serie di miglioramenti tecnici. Tra questi troviamo l’audio 3D e ovviamente il Ray Tracing, ma la patch ha introdotto nuovi bug e aumentato la dimensione dei file di gioco e i requisiti tecnici richiesti, oltre che aver interrotto la compatibilità con alcune mod. Per tutti questi motivi, dunque, Capcom ha deciso di ripristinare le versioni precedenti dei tre giochi, lasciando a libera discrezione degli utenti la possibilità di poter scegliere quale giocare. Scopriamo poco più in basso i passaggi da fare per poter giocare alle versioni originali:

Aprire Steam e recarsi nella libreria

Cliccare con il tasto destro sul gioco e selezionare “Proprietà”

Dal menu a pop-up selezionare “beta”

Scegliere la versione “dx11_non-rt”

Attendere che il gioco si aggiorni

Una volta eseguiti questi passaggi per ogni Resident Evil, la versione originale dovrebbe essersi ripristinata senza problemi. Si potranno comunque ripristinare le versioni precedenti, semplicemente ripetendo i passaggi ma scegliendo di non partecipare a nessun tipo di beta. Chiaramente si tratta di un work around di Capcom e speriamo vivamente che questa situazione possa essere risolta il prima possibile.

Due to overwhelming response from the Steam community, we've reactivated the previous version that does not include ray tracing and enhanced 3D audio. Click here for further details –>https://t.co/UEh0eX8MEd — Capcom Dev 1 (@dev1_official) June 16, 2022

La patch next gen dei tre giochi horror ha chiuso lo showcase di Capcom, ma il publisher e sviluppatore nipponico ha annunciato una serie di novità non da poco, tra cui il primo DLC per Resident Evil Village. Potete recuperare tutte le novità al riguardo semplicemente visitando questo indirizzo.