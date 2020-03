Resident Evil: il nuovo gioco in arrivo non piacerà ai fan secondo un noto leaker

AeshteticGamer, o Dusk Golem per i più intimi, ha sganciato la bomba. Dopo aver accennato ad un presunto nuovo remake in via di sviluppo in Capcom atteso per il 2022, torna a parlare di Resident Evil: un nuovo gioco sarebbe in lizza per essere lanciato nel 2021. L’insider, noto per i precedenti rumor su Resident Evil 8, ha twittato di una nuova produzione ed i suoi dettagli, il tutto previsto per il 2021. Stando alla fonte, attendibile per quanto sia, il gioco sarebbe in sviluppo dall’oramai lontano 2016 e il rumor vedrebbe la sua pubblicazione nientepopodimeno che quattro anni dopo l’inizio delle fatiche.

Lo sviluppo di questo nuovo Resident Evil dovrebbe aver seguito i passi del fu originale Resident Evil 3 (e questo argomento, Dusk Golem, dice di volerlo trattare anche in seguito). L’annuncio del nuovo titolo legato alla saga action horror dovrebbe, stando alle sue dichiarazione, avvenire tra poco tempo e a quanto pare segnerebbe la più grande svolta che il gioco abbia mai preso. Tutta questa aria di mistero sarà volutamente cercata da AeshteticGamer? D’altronde, per ambientarsi nell’universo del gioco ci vuole anche saper narrare questi rumor!

La collaborazione è fondamentale!

Per finire, l’autore del post dice che è facilmente sospettabile una frustrazione da parte degli appassionati della saga e chiede a cuore aperto di mantenere gli orizzonti spalancati ed una mentalità favorevole al cambiamento. Da quel che ci si aspetta il gioco manterrà un livello di qualità dagli standard elevatissimi. Per dirla tutta, in casa Capcom si sta lavorando duramente dopo i pareri ricevute per Resident Evil 3 Remake: potete leggere la nostra recensione a questo riguardo. I rumor fanno fremere tutti noi con una suggestione interessante: ci si aspetta anche un nuovo remake per il 2022, oltre questo nuovo Resident Evil.

Resident Evil è una delle saghe che più abbiamo amato ed odiato, a seconda dei titoli di riferimento, ma siamo sicuramente interessati a saperne di più su questo nuovo titolo Capcom!