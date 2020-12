Resident Evil: nuovo gioco in esclusiva Nintendo Switch nel 2021?

Sembra che il 2021 sarà un anno da ricordare per gli amanti della saga survival horror Resident Evil. Sappiamo già che durante i prossimi 12 mesi avremo l’occasione di mettere le mani sull’ottavo capitolo principale del brand Capcom che ci riporterà nei panni di Ethan Winters, ma a quanto pare le sorprese non sono affatto finite. Un nuovo rumor, infatti, cita l’arrivo anche di un secondo nuovo capitolo del franchise sulle bio-armi di Capcom.

Gli indizi arrivano ancora una volta dal noto insider DuskGolem, colui che in passato ha già predetto con successo molti degli annunci sulla saga di Resident Evil. Secondo queste ultime dichiarazioni, il 2021 vedrà l’uscita di Resident Evil Outrage, un nuovo titolo che potrebbe far tornare Rebecca Chambers nel ruolo da protagonista. Oltre a queste informazioni, sembra che questo nuovo gioco uscirà inizialmente come esclusiva per Nintendo Switch.

