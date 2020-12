Resident Evil Village: cancellate le versioni PS4 e Xbox One?

Da quando è stato svelato per la prima volta, durante l’evento digitale dedicato ai giochi per PlayStation 5, di Resident Evil Village si sono perse un po’ le tracce. Giusto nella giornata di ieri sono apparse sul web molteplici leak che, a quanto pare, hanno anticipato praticamente tutta la storia del prossimo titolo Capcom. Le voci di corridoio però, non si fermano, e oggi uno degli insider più vicini alla saga di Resident Evil sembra aver confermato un’ennesima novità riguardante la nuova iterazione del survival horror.

A rivelare delle novità è stato Dusk Golem, da sempre molto vicino a tutta una serie di annunci targati Resident Evil. Secondo l’insider, il nuovo capitolo Resident Evil Village uscirà solamente su PC e sulle console di nona generazione PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Come viene dichiarato da Dusk Golem, anche se in principio il progetto aveva fondamenta cross-gen, Capcom avrebbe poi deciso di cancellare le versioni PS4 e Xbox One.

(1/3) Okay, I got some clarification on why they made RE8 next-gen only, when it was cross-gen previously. With the updated graphic fidelity overhaul they're doing (still in progress), the way RE8 was designed lead to past-gen consoles having a lot of pop-in/long texture loads/ — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 13, 2020

Il motivo che avrebbe “costretto” la software house giapponese a dedicarsi unicamente alle versioni next-gen di Resdent Evil Village sono tutte riconducibili sugli aspetti tecnici. I caricamenti, per esempio, sono uno degli aspetti principali per l’esperienza come la voleva proporre Capcom. Spostarsi continuamente per il villaggio è uno dei fulcri portanti del titolo, e sulle console old gen si sarebbero evidenziate diverse criticità.

Oltre ai caricamenti, anche le limitazioni tecniche dovute ai vecchi hardware hanno spinto Capcom a concentrarsi unicamente sulle versioni PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Al momento non sappiamo quando potremo finalmente addentrarci nel villaggio del nuovo Resident Evil, ma ci aspettiamo notizie a tal proposito molto presto. Cosa ne pensate della cancellazione di Resident Evil Village su console old gen?