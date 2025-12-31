Avatar di Ospite SSD Shield #230 0
0
ma davvero si sono lamentati per delle immagini profilo? cioè di tutto quello che poteva andare storto in un CoD...
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Core Lord #755 0
0
L'articolo è lunghissimo però ha ragione su una cosa: tanto l'IA arriva lo stesso, lamentarsi non serve
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Vue_Bow #850 0
0
alla fine il problema è sempre quello, le grandi aziende useranno tutto per risparmiare e fare più soldi. L'IA potrebbe essere figissima ma sappiamo già come andrà a finire
Questo commento è stato nascosto automaticamente.