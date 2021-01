Resident Evil Re:Verse: svelata in anticipo la nuova modalità online?

Mancano ormai poche ore all’evento dedicato a Resident Evil Village, lo showcase pubblicizzato da Capcom dovrebbe annunciare diverse novità riguardanti il sequel del settimo capitolo oltre ad informazioni aggiuntive sui progetti futuri del famoso franchise horror. Già da diverse ore stanno trapelando online diverse notizie, tra cui una possibile remastered dei primi tre storici giochi della saga. È di poche ore fa il post che confermerebbe la presenza di una modalità online in Resident Evil Village, chiamata “Re:Verse“.

Individuato dall’utente Edward Outcast su Twitter, sembra quindi essere stata confermata una modalità multiplayer. Dalla descrizione si può evincere inserita all’interno di Resident Evil Village e di visitare il sito web per tutte le novità a riguardo. Sebbene sembrerebbe trattarsi di una notizia ufficiale, vi invitiamo a prendere tutto questo con le pinze in quanto Capcom non ha ufficializzato niente a riguardo, probabilmente perché verrà mostrato effettivamente questa sera (ore 23:00 italiane).

Non è ancora chiaro però se sia un bonus pre order per una possibile Deluxe Edition o semplicemente inserita in tutte le copie, solo lo showcase probabilmente ce lo dirà. Resident Evil Village è uno dei titoli più attesi dell’anno, ad oggi Capcom ha mostrato diversi trailer, utili a farci assaporare un po’ di trama e soprattutto la location, che ricordiamo essere l’Europa dell’Est. Il protagonista sarà quell’Ethan che abbiamo potuto conoscere nell’ottimo settimo capitolo rilasciato tre anni fa. Confermata inoltre la presenza di Chris Redfield, storico personaggio del franchise, qui decisamente più cupo ed oscuro. Insomma, Resident Evil Village ha tutte le carte in regola per essere un capolavoro, la presenza di una modalità online aumenterà inevitabilmente la longevità, e noi non possiamo che esserne felici.

Cosa ne pensate di questa notizia? Aspettate con impazienza l’ottavo capitolo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo ed i progetti futuri di una delle saghe più amate dal pubblico.