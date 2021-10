Resident Evil: una statua di Leon è venduta a prezzi folli. Vale la spesa?

L’azienda DarkSide Collectibles studio, specializzata nella realizzazione di statue e figure del mondo nerd e dei videogiochi, ha recentemente annunciato l’arrivo di una statua di Leon di Resident Evil che ha un prezzo di quasi 1000€!

Uno dei punti di forza della saga horror di Resident Evil è sicuramente composto dal cast dei personaggi. Impossibile non dimenticarsi di persone come Chris e Claire Redfield, Jill Valentine, il più recente Ethan Winters o Leon Scott Kennedy, e questo le aziende che realizzano gadget a tema lo sanno benissimo: non è un caso se vengono prodotti continuamente modellini e figure dedicate a loro, ma il prezzo raggiunto da una statua di Leon è decisamente fuori portata dalle tasche dei giocatori più comuni.

Leon è un personaggio che è stato introdotto per la prima volta in Resident Evil 2 nel 1998, ed è probabilmente anche il personaggio più ricorrente all’interno della saga, affiancato spesso ora da Ada Wong, ora da Claire Redfield. Leon nella sua prima apparizione a Raccoon City è un ragazzo di 21 anni appena entrato in servizio nella polizia, che in seguito alle vicende avvenute nel suo primo giorno di lavoro, tra zombie e strani mostri, viene reclutato direttamente dal governo degli Stati Uniti. Il modello ripreso da DarkSide Collectibles appartiene alla narrazione di Resident Evil 4. Nella statua sono ben rappresentati il suo carattere risoluto e la sua concentrazione.

La statua di Leon stupisce tuttavia non solo per il suo impatto sul portafoglio, dato che parliamo di circa 899€ da spendere per portarsela a casa; parliamo infatti dell’impatto delle sue imponenti dimensioni, 50 x 30 x 30 cm, un modello in scala 1/4! Si tratta quindi di un modello che sicuramente potrebbe fare la sua bella figura, a patto che abbiate spazio sui vostri scaffali e tante monete da spendere. Dal mondo di Resident Evil nel frattempo vi ricordiamo che pochi giorni fa è uscita la versione VR del quarto capitolo, di cui abbiamo qui la nostra recensione.