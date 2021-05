Resident Evil Village azzererà i caricamenti

Resident Evil Village potrebbe diventare un punto di riferimento tecnologico per tutti gli altri giochi della serie. In una recenta intervista, infatti, Capcom (nella figura del game director Morimasa Sato) ha dichiarato che non sarà presente nessun tipo di caricamento. In sintesi i giocatori potranno esplorare liberamente la campagna rumena, scenario della nuova avventura dell’horror giapponese, senza dover attendere neanche un minuto.

Purtroppo Morimasa Sato non è entrato nei dettagli spiegando come Capcom sia riuscita a raggiungere questo risultato. Qualche informazione in più comunque la conosciamo. Come spiegato dal game director, infatti, su Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5 tutto lo scenario di Resident Evil Village è collegato. Su console old gen invece, come ad esempio PlayStation 4 e Xbox One tutto cambia: ci saranno ancora dei caricamenti ma saranno nascosti e i giocatori non se ne accorgeranno.

I più attenti di voi (o comunque coloro che hanno avuto modo di giocare Resident Evil 7) ricorderanno perfettamente che anche nel vecchio capitolo principale non c’erano caricamenti. “I giocatori saranno in grado di godere della stessa esperienza del precedente titolo”, le parole conclusive di Morimasa Sato. La tecnica ha funzionato perfettamente, dunque è quasi naturale che Capcom abbia pensato di riproporla anche per il nuovo Resident Evil Village.

A livello tecnico dunque, considerando anche lo splendido risultato raggiunto con la penultima demo (di cui vi avevamo parlato a questo indirizzo) possiamo affermare che Resident Evil Village sia davvero ben riuscito. Ovviamente ci sarà tempo per raccontarvi l’esperienza di gioco basata sulla build definitiva. Il gioco infatti debutterà per tutte le console, oltre che su PC e Stadia, il 7 maggio 2021. Attenzione però: alcune copie sono già state diffuse in Australia, dunque il nostro consiglio è quello di evitare gli spoiler che potrebbero invadere la rete. Il rischio di rovinarvi l’esperienza di gioco è davvero molto alta.