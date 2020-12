Resident Evil Village: la trama è già online, occhio agli spoiler

Sembra che Resident Evil Village, prossimo capitolo della serie survival horror di Capcom e sequel diretto di Resident Evil 7, stia facendo molta più fatica del suo predecessore a tenere “segrete”, o comunque il più possibile confinate in una bolla, certe informazioni. Le fughe di notizie, nel caso di progetti così grossi, sono sempre dietro l’angolo, e anche Village, in questo caso, ne è stato vittima: nel corso delle scorse ore, infatti, è trapelato online un leak gigantesco riguardante il titolo, contenente una serie di informazioni come quella che dovrebbe essere la data di uscita prevista, immagini e filmati inediti e addirittura il finale della trama.

Nel corso della giornata di ieri, in verità, qualcosa si era già mosso, con diverse immagini mai viste finite online: quella piccola fuga di informazioni, però, era evidentemente destinata a diventare qualcosa di molto più grosso, oltre che una gatta da pelare non da poco per il team al lavoro sul gioco. Qualora, nella giornata di oggi, ci si rechi su su YouTube o su qualunque altro sito che permette di caricare materiale video (come Dailymotion e simili) per cercare novità relative al gioco, è altamente probabile che ci si possa imbattere in uno di questi leak non autorizzati, dunque vi invitiamo a prestare la massima cautela.

Massive Resident Evil: Village leaks today. There are dev build images, entire cutscenes and story spoilers out there. Tentative release date: May 2021 ✅#ResidentEvilVillage #RE8 pic.twitter.com/Ri7hGedyfl — Okami (@Okami13_) December 13, 2020

Dal canto nostro, pur ovviamente tacendo ogni altra cosa per evitare spoiler, ci limiteremo a dirvi che, secondo queste voci, la data di uscita di Resident Evil Village (non ancora comunicata ufficialmente) sarebbe internamente prevista da Capcom per il mese di maggio 2021. Se non altro, mancando pochi mesi al supposto arrivo del gioco sugli scaffali (sempre prendendo per vero questo leak), è possibile che la campagna comunicativa precedente al lancio stia per entrare nel vivo, e che Capcom stessa possa diffondere nuovo materiale ufficiale entro i prossimi due o tre mesi.

Il nostro consiglio, nel frattempo, è di stare il più lontano possibile dai social a tema Resident Evil in questi giorni. Sapevate che un team amatoriale è riuscito a riportare in vita una versione molto meno conosciuta di un altro Resident Evil?