Resident Evil Village | Prestazioni a confronto su PlayStation

Oltre ad offrire una breve preview della versione finale, la prima demo di Resident Evil Village ci permette anche di conoscere le performance su console PlayStation. La versione di prova è infatti disponibile, almeno solo per ora, su PS4 e PS5 ma tanto basta per capire se le prestazioni dichiarate da Capcom siano effettivamente veritiere.

Partiamo dal classico elefante nella stanza, ovvero i tempi di caricamento. Resident Evil Village impiega oltre 35 secondi a caricarsi su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, mentre su PlayStation 5 l’SSD custom NVMe scelto da Sony riduce il loading time, portandolo praticamente a 2/3 secondi. Un risultato netto, che elegge la nuova macchina Sony come “vincitrice” sotto questo aspetto.

Per quanto riguarda invece il lato grafica e frame rate, il team di sviluppo ha lavorato decisamente bene. Su PlayStation 4 Standard la risoluzione di Resident Evil Village viaggia sui 900p offrendo tra i 52 e i 60 frame al secondo, mentre su PlayStation 4 Pro in modalità 1080p la build non scende mai sotto i 60 frame (discorso diverso invece per la modalità in 4K che permette di raggiungere al massimo i 40 frame al secondo di media). Su PlayStation 5 invece con il Ray Tracing attivo si ottengono poco meno di 60fps di media ma disattivandolo il titolo non scenderà mai sotto i 60.

Texture, ombre ed effetti di luce sono più o meno uguali su tutte e tre le piattaforme ma PlayStation 5 riesce a dare il meglio grazie al Ray Tracing. Attivandolo infatti Resident Evil Village mette in mostra alcuni dettagli che altrimenti rimarrebbero nascosti. Fortunatamente il video confronto è stato realizzato senza nessun tipo di spoiler, quindi potete visionarlo senza rischi.

Con i parametri di performance rispettati da Capcom sulle console della famiglia PlayStation, non vediamo l’ora di poter scoprire come si comporterà il gioco su Xbox One, Series X, PC e Stadia. Nel mentre, per prepararvi al meglio a giocare alla demo di Resident Evil Village vi invitiamo a sfogliare la nostra guida: la potete raggiungere semplicemente cliccando qui.