Resident Evil Village | Guida al Gameplay della demo

Come annunciato nella notte fra il 15 e il 16 di aprile, Resident Evil Village potrà essere provato in anteprima attraverso tre demo di gameplay che andranno a coprire tutte le piattaforme su cui sarà disponibile il gioco, a partire dalla giornata di oggi. La prima di queste versioni di prova sarà fruibile esclusivamente dai possessori di PlayStation 4 e PlayStation 5 e sarà resa disponibile a partire da oggi, 18 aprile, alle ore 19:00.

Prima di lanciarvi a testa bassa nell’esplorazione del villaggio che fa da sfondo alla nuova produzione di Capcom, bisogna però tenere in considerazione alcuni elementi importanti, onde evitare di rimanere insoddisfatti dalla mancanza di tempo a disposizione. Analogamente a quanto successo con il remake del secondo capitolo, anche queste demo di Resident Evil Village sono delle “One Shot”, ovvero delle versioni di prova dall’utilizzo limitato a soli trenta minuti.

Questo vuol dire che nel momento in cui il timer scadrà non sarà più possibile utilizzare la demo, se non accedendo alle vostre PlayStation 4 e PlayStation 5 usando un account differente, in modo da far ripartire dall’inizio il timer presente nella versione di prova. Perché vi diciamo tutto questo? Per il semplice motivo che nei trenta minuti di tempo a vostra disposizione, potreste non scoprire tutti i segreti racchiusi nella demo di Resident Evil Village.

Se siete allergici agli spoiler di ogni tipologia, vi esortiamo a non continuare la lettura. In caso contrario ecco alcune informazioni che potrebbero prepararvi a fruire al meglio della demo di Resident Evil Village:

La demo conterrà una parte di storia che potrà essere portata a termine, senza conoscere come spostarsi, in circa 20 minuti. Lasciando un po’ di tempo a disposizione per ulteriori fasi esplorative.

che potrà essere portata a termine, senza conoscere come spostarsi, in circa 20 minuti. Lasciando un po’ di tempo a disposizione per ulteriori fasi esplorative. Alcuni nemici si nasconderanno al vostro passaggio, dovrete istigarli alla lotta per potervici scontrare. Tenetelo a mente se sentite il bisogno di un pò i azione supplementare..

Tenetelo a mente se sentite il bisogno di un pò i azione supplementare.. Vi sono alcuni segreti all’interno della demo , nella fattispecie un cassetto da aprire usando uno strumento specifico, ma il nostro consiglio e di non tenerne troppo conto in virtù del poco tempo a disposizione per portare a termine la parte di storia narrata dalla demo.

, nella fattispecie un cassetto da aprire usando uno strumento specifico, ma il nostro consiglio e di non tenerne troppo conto in virtù del poco tempo a disposizione per portare a termine la parte di storia narrata dalla demo. Mettere in pausa la demo, fermerà il timer di gioco. Tenetelo a mente.

Vi ricordiamo, infine, che la Gameplay demo di Resident Evil Village si potrà giocare esclusivamente tra le 19:00 di oggi e le 04:00 del mattino del 19 aprile. Sperando di avervi dato qualche consiglio per godervela nel milgiore dei modi, siamo curiosi di sapere che ne penserete una volta che l’avrete portata a termine.