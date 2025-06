La notizia in un minuto

Resonance: A Plague Tale Story rappresenta una rivoluzione nella celebre saga di Asobo Studio, abbandonando la cronologia tradizionale per esplorare eventi ambientati quindici anni prima di Requiem attraverso gli occhi di Sophia, una nuova protagonista dal passato di saccheggiaitrice in fuga costante. Il gioco introduce un approccio più orientato all'azione rispetto ai capitoli precedenti, con combattimenti più intuitivi e una manifestazione completamente inedita della Macula, l'antica forza malefica della serie. La meccanica temporale innovativa collega il Medioevo di Sophia con l'antica civiltà minoica, dove le azioni compiute nel passato influenzano direttamente il presente, creando un sistema di causa-effetto non lineare mai visto prima nella saga. L'avventura si svolge sull'Isola del Minotauro, un ambiente che mescola elementi mitologici con l'atmosfera dark caratteristica della serie, dove Sophia dovrà superare prove mortali ed enigmi complessi mentre viene perseguitata da una "presenza inquieta" e dall'esercito che la insegue. Questa espansione dell'universo narrativo promette di esplorare temi, luoghi ed epoche inediti, arricchendo la palette visiva con architetture e culture della civiltà minoica, creando un affascinante crocevia temporale dove mito, destino e combattimento si fondono in un'esperienza completamente rinnovata. Il lancio è previsto per il 2026 su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5, disponibile dal primo giorno su Xbox Game Pass.