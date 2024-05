RetroArch sbarca su iPhone: finalmente disponibile l'emulatore retro per tutti i giochi più famosi

Oggi arriva sull'App Store un nuovo emulatore di giochi per iPhone e iPad, denominato RetroArch. Quest'applicazione permette di giocare titoli appartenenti a una vasta gamma di console storiche, dalle amate Nintendo come N64, SNES, Game Boy e Nintendo DS, fino alle console di Sony come PlayStation e PSP, passando per le console Sega e molto altro.

RetroArch, già disponibile su PC e Mac, ha fatto il suo debutto su dispositivi iOS seguendo l'aggiornamento delle linee guida di Apple, che ora permettono la presenza di emulatori di giochi nell'App Store. RetroArch agisce come interfaccia per un'ampia varietà di emulatori di console, supportando moltissimi sistemi tra cui:

Atari 2600, 5200, 7800

Bandai WonderSwan

Sistemi Commodore

Nintendo DS

Nintendo Game Boy / Color

Nintendo Game Boy Advance

Nintendo NES

Nintendo 64

Nintendo SNES

Nintendo Virtual Boy

Neo Geo Pocket

Sega Genesis

Sega Saturn

Sony PlayStation

Sony PSP

Una lista che, seppur non completa, è decisamente estesa. Inoltre, RetroArch è dotato di pieno supporto ai controller MFi, permettendo così agli utenti di utilizzare i loro controller Bluetooth preferiti per giocare su iPhone e iPad. Da quando Apple ha aggiornato le sue linee guida sull'App Store il mese scorso, autorizzando gli emulatori di giochi, c'è stata un'impennata di nuove app. RetroArch, raccogliendo diversi emulatori in un'unica soluzione, potrebbe rivelarsi particolarmente attraente per gli utenti che desiderano semplificare la loro collezione di app di emulazione.