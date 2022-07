Nel corso della giornata di ieri, il team al lavoro su Return to Monkey Island ha condiviso una breve clip di gameplay, che ci ha permesso di dare un look più approfondito rispetto al lungo trailer di gioco svelato in occasione dell’ultimo Nintendo Direct. Ed è proprio in questi dieci secondi, diffusi ieri, che ci accorgiamo come l’ultima avventura di Guybrush sia letteralmente figlia di Thimbleweed Park.

Non parliamo dello stile grafico, ovviamente, ma proprio dello stile di gioco. Nella breve clip da 10 secondi, ci accorgiamo di quanto Return to Monkey Island sia l’erede naturale di Thimbleweed Park. A differenza del passato, infatti, Guybrush corre in autonomia. Non c’è più bisogno di cliccare su ogni centimetro della mappa o del terreno di gioco: esattamente come avviene nell’avventura grafica firmata da Ron Gilbert nel 2017, basta tenere premuto il tasto sinistro del mouse per far avanzare il protagonista velocemente.

La clip è stata diffusa da Grossman (game designer, writer e director dei vecchi giochi di LucasArts), che ha anche ironizzato su questo stile di gioco. “Un nuovo video dalle telecamere di sorveglianza. Un uomo decisamente misterioso corre nel posto di Melee, ignora i pellicani e il bar, deve sicuramente andare da qualche parte, deve forse risolvere qualche malefico puzzle”, le parole di Grossman che accompagnano questa breve clip di gioco. Potete ammirare voi stessi il risultato di Terrible Toybox grazie al video che trovate subito qui in basso.

New surveillance video for #MonkeyIslandMonday! Strange man seen striding purposefully on Melee dock, ignoring the pelicans and bar as though he had somewhere to be, some devilish puzzle to solve… @grumpygamer have you seen this? pic.twitter.com/Hplm9h9IHc — LeDave Grossman (@phrenopolis) July 18, 2022

Return to Monkey Island arriverà nel 2022, colmando l’assenza di un gioco ufficiale della serie targato Ron Gilbert. Il titolo sarà disponibile al day one per PC e Nintendo Switch, ma probabilmente arriverà successivamente anche su altre console, al termine dell’accordo di esclusività con la casa di Kyoto. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.