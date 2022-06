A pochissimi minuti dallo State of Play di Sony, incentrato sui giochi PS5, PS4 e realtà virtuale di terze parti (e non solo), sono emersi quelli che sembrano essere i primi screenshot delle versioni PC di Returnal e Sackboy A Big Adventure. Non ci sono ovviamente conferme ufficiali, ma gli screenshot sono stati analizzati da diversi moderatori di Reddit e diffusi a seguito di alcune informazioni proclamate sulla stessa piattaforma.

Partiamo da Sackboy A Big Adventure. Il titolo di Sumo Digital, “spin-off” di LittleBigPlanet, sarà la prossima esclusiva PlayStation ad approdare su PC (dopo ovviamente la release di Uncharted 4 e il suo DLC stand-alone). Stando alle informazioni divulgate dall’utente Reddit, il gioco sarebbe in sviluppo da diverso tempo in gran segreto e includerà il supporto al ray tracing per le ombre, l’Ambient Occlusion e supporterà il DLSS, esattamente come l’ultima release su PC da parte di Sony, ovvero God of War. Confermato anche il supporto al DualSense.

Per quanto riguarda invece Returnal, non ci sarebbero indicazioni in merito da parte del leaker. Sono però emersi i vari screenshot dedicati proprio ai setting delle versioni PC del gioco di casa Housemarque. Confermato, anche in questo caso, il ray tracing per le superfici e i riflessi, ma non ci sono indicazioni in merito a un eventuale supporto al controller di PS5, anche se ovviamente non è da escludersi a priori. Potete dare uno sguardo ai vari screenshot, che includono anche i comandi ottimizzati per mouse e tastiera, grazie al post su Twitter che trovate subito poco più in basso.

Nel corso delle prossime ore o delle prossime settimane Sony Interactive Entertainment potrebbero ufficialmente annunciare l’arrivo di questi due giochi su PC. Vi invitiamo dunque come di consueto a restare sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.