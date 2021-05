Returnal non è ancora finito, nuovi contenuti in arrivo

Oltre alla questione salvataggi, Housemarque ha altri piani in serbo per Returnal. Come dichiarato durante un’intervista sul magazine Axios, infatti, il team di sviluppo sta esplorando la possibilità di aggiungere contenuti, oltre che aggiornamenti volti a mirare sempre di più la stabilità del gioco. Si tratta di un percorso ovviamente naturale per l’esclusiva PlayStation 5, che sta letteralmente monopolizzando l’attenzione del pubblico.

Il fenomeno Returnal è decisamente particolare. Il titolo di casa Housemarque infatti è un vero e proprio roguelike tripla A e non era scontato che Sony Interactive Entertainment decidesse di avallare il progetto, vista la natura fortmente punitiva del gioco, che in caso di morte obbliga il giocatore a ricominciare la run. Questi elementi, nonostante i giocatori avessero sollevato un po’ di dubbi in merito appunto all’assenza dei salvataggi hanno comunque reso il titolo un vero e proprio must have, complice soprattutto la bontà con il quale è stato sviluppato. Naturale dunque pensare ad un’espansione del mondo di gioco, soprattutto considerando che PlayStation 5 è una macchina che si vende molto bene, considerando comunque l’assenza di scorte in tutto il globo.

Quali saranno questi contenuti? Difficile dirlo. Housemarque ha solamente dichiarato che Returnal godrà di nuovi contenuti, update e fix vari ma non è voluta entrare nel dettaglio. I roguelike sono comunque soliti aggiornarsi molto, come dimostrato da The Binding of Isaac e le sue innumerevoli espansioni. Il team di sviluppo potrebbe avere in mente una roadmap simile, soprattutto considerando le sue dimensioni: 85 persone lavorano attivamente nel team finlandese. Troppe poche, probabilmente, per abbracciare un flusso di lavoro in grado di portarli a pubblicare un discreto numeri di titoli all’anno.

Sicuramente Returnal godrà di nuovi contenuti ma anche la questione dei save è sul tavolo di Housemarque. Il team però non ha ancora deciso quale sia il giusto approccio. D’altronde la possibilità di snaturare completamente la struttura di gioco è decisamente alta, dunque è naturale che lo studio abbia deciso di valutare con attenzione ogni singola possibilità in merito.