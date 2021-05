Returnal, la nuova patch risolve un grave problema

Returnal è stato recentemente sotto i riflettori per via di numerosi problemi che potevano comportare la corruzione e cancellamento dei salvataggi. Per questo motivo moltissimi utenti hanno espresso le loro opinioni sui social, temendo per le loro partite. Durante la giornata di ieri la casa di sviluppo dell’opera, Housemarque, ha rivelato degli aggiornamenti sulla questione, annunciando la data di rilascio della nuova patch. La software house ha confermato che la patch 1.3.6 di Returnal è stata rilasciata proprio oggi, alle 13:00 (ore italiane).

Questo aggiornamento servirà a garantire una maggiore stabilità del software, al fine di evitare l’insorgere di ulteriori situazioni spiacevoli. Con un tweet, Housemarque ha rivelato tutti i contenuti della patch 1.3.6, tra cui troviamo la tanto attesa soluzione dell’errore che poteva comportare la cancellazione dei file di salvataggio. La lista delle modifiche continua con un generico “miglioramenti multipli alla stabilità che potevano comportare rari crash”, facendo probabilmente riferimento ai crash che stavano affliggendo di recente i giochi su PS5.

Sono stati risolti problemi con le tute del pre-order, che potevano occasionalmente bloccare oggetti e porte. La lista continua con dei miglioramenti al sistema di cura, che poteva non funzionare correttamente, e all’utilizzo di pulsanti personalizzati per il controller. Oltre queste, sono state fatte molte altre modifiche minori a Returnal che speriamo possano migliorare molto l’esperienza complessiva di gioco. Infine, Housemarque consiglia di disattivare l’aggiornamento automatico al fine di mantenere attive le corse già attivate.

Also..

-Fixed issue with corrupted save game. Reminder: To keep active runs, turn off auto-update. — Housemarque (@Housemarque) May 7, 2021

Insomma, si tratta davvero di una patch abbastanza corposa, che vi consigliamo di installare per evitare eventuali problemi con il titolo. La software house si è dimostrata più che attiva sui social, al fine di restare vicina ai giocatori offrendo loro soluzioni nel caso in cui dovessero verificarsi particolari bug. Proprio pochi giorni fa, infatti, aveva avvisato gli utenti di non lasciare la console in modalità riposo, in modo da evitare di perdere i salvataggi. Fateci sapere se state giocando a Returnal con un commento e, se siete interessati, potete leggere la nostra recensione!