Le esclusive PlayStation che non sono ancora disponibili o in arrivo anche su PC ormai si contano sulle dita di una mano. La politica di Sony di espandersi oltre il proprio ecosistema console sta portando tutti i titoli first party anche al servizio degli appassionati PC, e giusto qualche ora fa è stato annunciato un nuovo arrivo. Parliamo di un’esclusiva Sony che è stata rilasciata originariamente al day one di PS5 e che farà sicuramente piacere a tutti coloro che amano i titoli colorati e pieni di simpatia.

Foto Playstation

Parliamo di Sackboy a Big Adventure (potete acquistarlo in bundle su Amazon), il titolo sviluppato da Sumo Digital che prosegue le avventure del simpatico pupazzetto nato su PS3 con il primo Little Big Planet. Ad annunciare l’arrivo di questo titolo PlayStation su PC è stata la stessa compagnia nipponica, la quale ha pubblicato un trailer che ci svela, oltre alla data di lancio del gioco su PC, anche quelle che saranno le caratteristiche di questa nuova edizione.

Il gioco sarà disponibile anche per i giocatori PC a partire dal prossimo 27 ottobre 2022 e si andrà ad aggiungere a tutte le altre esclusive PS5 che hanno ormai abbandonato la loro esclusività totale. Questa nuova edizione del gioco per PC, però, arriverà con una serie di migliorie quali: supporto alla risoluzione 4K, 120 FPS e Ultrawide 16:9; Nvidia DLSS e VRR. Inoltre, viene confermato che Sackboy sarà acquistabile su PC sulle piattaforme Steam ed Epic Games Store.

Manca poco meno di un mese esatto e anche quest’altra ex-esclusiva PS5 potrà essere giocata e goduta anche dalla folta community di giocatori PC. Sackboy non è il solo titolo dei PlayStation Studios che sta per giungere il PC, dato che proprio qualche giorno fa è stato confermato che nel corso dell’anno prossimo verrà rilasciato anche Marvel’s Spider-Man Miles Morales e si vocifera insistentemente anche dell’arrivo dell’apprezzatissimo Returnal.