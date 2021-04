Returnal torna a mostrarsi con un nuovo video di gameplay

Hosuemarque Games non si ferma e continua a pubblicare novità in merito a Returnal. Il nuovo shooter del team di sviluppo, che sarà esclusiva console PlayStation 5 è infatti tornato a mostrarsi nella giornata odierna. Lo ha fatto tramite un video di gameplay, della durata di ben 7 minuti, commentato direttamente dagli sviluppatori. Questa volta l’argomento scelto sono stati i combattimenti e il design delle creature, con una panoramica generale su ogni tipo di insidia che sarà possibile trovare all’interno del gioco, come precedentemente anticipato da un altro video.

Il nuovo video mette al centro la varietà dei nemici con cui i giocatori avranno a che fare. Il filmato mette alla luce tutta la grande diversità di gameplay di Returnal, tra movimenti, abilità e appunto gli ostacoli sul cammino verso la conclusione. Il tutto è commentato da Harry Krueger, che guida attraverso la sua voce gli spettatori che si apprestano a vedere il filmato. Ovviamente potete gustarlo anche voi, visto che è presente in questa news: lo trovate, come di consueto, poco più in basso.

Oramai Returnal è sempre più vicino all’uscita. E giusto nella giornata di ieri il canale YouTube PlayStation Access aveva presentato 11 dettagli inediti sullo shooter: il filmato, anche in questo caso, è commentato dallo staff per non farci perdere assolutamente nessun dettaglio in merito e potete raggiungerlo semplicemente visitando questo indirizzo.

Returnal sarà disponibile a partire dal 30 aprile 2021, in ritardo rispetto alla data di uscita precedentemente fissata, ovvero il 19 marzo 2021 ma il rinvio si è reso necessario a causa della pandemia da COVID-19, che ha rallentato i lavori. Come detto poco sopra, il gioco è un’esclusiva PlayStation 5 e difficilmente sarà disponibile su altre piattaforme anche se ovviamente non è escluso che in futuro la situazione possa cambiare, visto che Nex Machina ha avuto una release tramite Steam su PC ma il forte legame tra sviluppatore e publisher (in questo caso Sony) lascia poco spazio a quest’ultima possibilità.