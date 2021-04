Returnal: il nuovo trailer mostra una serie di temibili nemici

Ci stiamo avvicinando sempre di più al lancio di Returnal: la nuova esclusiva PlayStation 5 sviluppata dai ragazzi di Housemarque. Dopo una serie di titoli dalle ambizioni più contenute, il team finlandese ha deciso di andare all-in con una produzione decisamente più grande ed impetuosa. Il frenetico action dalle tinte horror sci-fi è già nel mirino di tanti appassionati, che in attesa di poter mettere le mani sul gioco quest’oggi si possono gustare un nuovo trailer del gioco di prossima uscita.

Il nuovo filmato, che presenta il titolo “Hostiles”, è stato pubblicato giusto oggi pomeriggio sul canale ufficiale PlayStation. Questa non solo è un’ottima occasione per rivedere nuovamente il tanto atteso Returnal in azione, ma ci permette di scrutare qualche nuova sezione e soprattutto mette in mostra alcuni nemici mai visti prima d’ora. Tra questi troviamo mostri alieni dalle forme più disparate, tutti pronti a farci molto male se per nostra sfortuna finiremo tra le loro grinfie.

In 2 minuti esatti di filmato riusciamo a fare la conoscenza di una serie di questi nemici, tra i quali vengono menzionati quattro mostri speciali: Mycomorph, Titanop, Gorgolith e infected Scuot. Ognuno di questi alieni sarà in grado di metterci in difficoltà in diversi modi, e starà a noi imparare tutti i loro attacchi, le loro abitudini ed escogitare la strategia vincente per uscirne fuori ancora tutti d’un pezzo.

Come al solito, anche questo nuovo trailer di Returnal mette in mostra tutta l’azione frenetica di cui il gioco è capace. Vi ricordiamo che Returnal è in uscita tra pochissime settimane, il prossimo 30 aprile per l’esattezza, e la nuova attesissima produzione targata Housemarque sarà esclusivamente giocabile su PlayStation 5.