Rise of the Ronin si mostra in un nuovo trailer gameplay

Durante lo State of Play, Sony e Team Ninja hanno nuovamente mostrato Rise of the Ronin, la nuova esclusiva PS5 in arrivo il prossimo 22 marzo 2024, con un trailer gameplay nuovo di zecca.

Per chi non lo sapesse, Rise of the Ronin è un Action-GDR ambientato nel Giappone del 1863. Dopo un lungo periodo di dominio oppressivo da parte dello shogunato Tokugawa, le Navi nere dell'Occidente giungono ai confini della nazione, portando con sé un'epoca di tumulto e cambiamento. In questo contesto di guerra, epidemie e tensioni politiche, un individuo senza nome emerge come figura chiave, detenendo il potere di plasmare il destino dell'intero Giappone.

Annunciato a settembre 2022 come esclusiva per PlayStation 5, Rise of the Ronin proviene dallo stesso studio responsabile di Wo Long: Fallen Dynasty, Nioh e Dead or Alive. Quest'avventura in singolo narra la storia di un samurai libero che attraversa il Giappone alla fine del XIX secolo, un periodo di caotica guerra civile che segna la chiusura dell'era Edo.

La data di uscita è stata svelata durante i The Game Awards di dicembre 2023, accompagnata da un trailer che promette una trama avvincente e un gameplay raffinato. I giocatori avranno a disposizione katane e armi da fuoco per affrontare i nemici, insieme a capacità di parkour e deltaplani per attraversare il vasto mondo del gioco.