Rivivi la leggenda! Commodore C64 Mini a soli 36€ con la Amazon Gaming Week!

Come vi stiamo raccontando sin dalle primissime ore di ieri, è partita su Amazon la nuovissima tornata di offerte della Gaming Week, un'occasione ottima per acquistare tantissimi prodotti relativi al mondo del gaming, a partire dagli accessori, fino - ovviamente - ai videogame, in sconto in questi giorni a prezzi davvero imperdibili! Ebbene, tra le varie e numerose offerte di oggi, vi segnaliamo anche la presenza della bellissima "retro console "The C64 Mini, che vi permetterà di rivivere i tempi del Commodore 64 al prezzo scontatissimo di appena 36,26€, contro gli oltre 45 euro del prezzo originale! Un affare, sia per gli appassionati di retrogaming che per curiosi e collezionisti del mondo gaming.

THE C64 Mini, chi dovrebbe acquistarlo?

The C64 Mini è una mini console che, come da consuetudine per questa fascia del mercato, riprende in pieno forme e colori della console originale, ovvero il leggendario Commodore 64, ma in un formato più piccolo e compatto, e con una formula "plug & play" che permette un collegamento rapido e semplice a qualsiasi televisore vecchio o nuovo tramite un classico cavo HDMI. Si tratta, in tal senso, di un prodotto ideale per gli appassionati, per chi ha nostalgia dei videogame di una volta e, per questo, vuole rivivere gli albori dell'età dell'oro dei videogiochi.

Particolarmente consigliata a chiunque cerchi un'esperienza di gioco retrò autentica ma "moderna", questa splendida mini console funziona sia nella sua anima "gaming" che come computer, ovviamente riprendendo in pieno le funzionalità e l'interfaccia dell'originale Commodore, a patto però di collegarvi una tastiera USB, visto che quella presente sulla sua scocca è un vezzo puramente estetico e non realmente funzionante.

Oltre a ciò, grazie ad un aggiornamento postumo, sul C64 è persino diventato possibile enormemente l'offerta ludica oltre la selezione preinstallata, semplicemente caricando altri giochi su di una chiavetta USB che può poi essere collegata al dispositivo.

Inclusivo di un joystick delle stesse dimensioni e funzionalità di quello originale (ma USB), il The C64 Mini include anche una seconda porta USB a cui, eventualmente, si può collegare un altro joystick o un pad compatibile per poter giocare in 2, proprio come in origine!

Insomma, parliamo di una retro console realizzata con una certa intelligenza, e certamente molto diversa da quella che è la proposta classica di questi dispositivi, dove è quasi sempre impossibile aggiungere giochi oltre il parco titoli già pre-installato. Per questo, e soprattutto per il prezzo abbordabilissimo, vi suggeriremmo di metterlo subito nel carrello, onde evitare che questa bellissima console vada (prevedibilmente) esaurita.

