Roblox diventa l’incubo per chi soffre di coulrofobia, l’inquietante easter-egg

Il fenomeno di Roblox è sicuramente uno dei più divertenti ed affascinati del panorama videoludico attuale. Il sandbox è attivo da diversi anni e non accenna minimamente a perdere la sua popolarità. Questo grazie ad un supporto da parte del team di sviluppo e della community di appassionati che va avanti da oltre due generazioni videoludiche. Avendo a disposizione un mondo di esperienze, i giocatori possono aspettarsi di tutto da questo titolo, anche di trovarsi difronte a contenuti alquanto particolari.

Le scoperte e le novità all’interno del mondo cubettoso di Roblox sono all’ordine del giorno, ma a quanto pare in un universo così colorato e ricco di spensieratezza si nascondono anche alcuni contenuti decisamente inaspettati. Quanto scoperto di recente ha messo i giocatori al cospetto di una sorta di easter-egg abbastanza inquietante, soprattutto per chi soffre di coulrofobia: la paura dei clown.

Alcuni giocatori hanno scoperto che in Roblox è nascosto un breve video in cui troviamo un uomo che indossa una maschera da clown. Il tutto si può attivare andando ad inserire il comando “? Iloveyou” sul server corretto e con le giuste impostazioni di gioco, e fatto ciò verrà visualizzato un breve video con protagonista questo clown che si strofina la testa per pochissimi secondi. Insomma, una scoperta davvero inaspettata nascosta in un titolo da cui ci si può aspettare ormai di tutto.

Il mondo dei videogiochi non è nuovo a questi tipi di affascinanti segreti nascosti. Lo youtuber Oddheader ha di recente pubblicato un video sul proprio canale in cui non solo possiamo ritrovare il clown di Roblox, ma sono stati mostrati anche tutta una serie di easter-egg folli, inaspettati e inquietanti ben nascosti in altri videogiochi.