Rocket League e BMW stringono una collaborazione! Nuova auto e novità

Qualche istante fa Psyonix e BMW hanno annunciato che la nuova BMW M240i sarà disponibile su Rocket League a partire dal 4 novembre su tutte le piattaforme. In aggiunta, la collaborazione tra le due parti si estenderà anche con nuovi eventi per la Rocket League Esports per la Rocket League Championship Series (RLCS) Regionale, introducendo infine il Torneo BMW Freestyle.

La nuova BMW M240i sarà acquistabile nel Negozio Oggetti prima che sia disponibile ai clienti nel mondo reale, e comprende le Ruote BMW M240i, l’Adesivo Metallizzato Thundernight, l’Adesivo Animato Uniti nella Rivalità, il Topper Cappello Bavarese, e lo Sfondo Giocatore BMW. La BMW M240i sarà venduta per 1100 Crediti dal 4 novembre fino al 10 novembre.

BMW sarà anche lo sponsor principale per il BMW Rocket League Open, ovvero il secondo torneo regionale nel circuito Europeo RLCS 2021-22, il quale si terrà dal 5 al 8 novembre. Prima che i migliori team europei RLCS si affrontino nel BMW Rocket League Open, 16 dei migliori freestyler al mondo di Rocket League sono stati invitati a competere nel Torneo BMW Freestyle che avrà luogo in due giornate con una classifica a eliminazione singola.

I partecipanti avranno la possibilità di aggiudicarsi parte di un montepremi complessivo di $25,000. Il primo giorno della competizione sarà il 4 novembre e si concluderà dopo la seconda semifinale del BMW Rocket League Open il 7 novembre. Entrambi gli eventi potranno essere seguiti in diretta su Twitch.