Rocket League Sideswipe è il nuovo gioco gratis per mobile, i dettagli

La scorsa generazione videoludica ha dato i natali a tutta una schiera di videogiochi di successo a dir poco clamorosi. Tra questi titoli troviamo anche Rocket League, il folle e frenetico gioco di calcio con le macchine che ha spopolato fin dal suo primo istante di vita. Dopo ben sei anni di attività, non solo il titolo targato Psyonix continua ad accrescere i propri numeri, ma è anche pronto ad espandersi su nuovi mercati e con nuove esperienze e uno di questi primi esempi è Rocket League Sideswipe.

Proprio in queste ore i ragazzi di Psyonix hanno annunciato Rocket League Sideswipe, una nuova esperienza completamente indipendente di Rocket League, sviluppata da zero e in uscita sui dispositivi mobili. Questa nuova iterazione della serie porterà le accese partite di Rocket League in un gioco free-to-play in arrivo entro la fine dell’anno su dispositivi Android e iOS. In Rocket League Sideswipe i giocatori scenderanno nuovamente in campo per affrontarsi da una nuova prospettiva in partite 1v1 o 2v2. Ogni match sarà molto più rapido in questa nuova iterazione, proponendo partite della durata di 2 minuti ciascuna.

Rocket League Sideswipe presenterà dei controlli per dispositivi mobili di semplice apprensione per tutti, dai maestri di Rocket League ai nuovi giocatori che stanno ancora imparando come si gioca. Inoltre, proprio come su Rocket League, saranno presenti delle meccaniche avanzate per chi volesse scalare i livelli competitivi. Immancabile anche un’ampia personalizzazione delle auto, molto simile a quella introdotta su Rocket League in versione PC e console.

Come sottolineato durante l’annuncio, i ragazzi di Psyonix puntano a rilasciare Rocket League Sideswipe entro la fine dell’anno corrente, mentre a partire da oggi i giocatori australiani e neo zelandesi potranno testare il gioco in una fase alpha che speriamo arrivi molto presto anche da noi.