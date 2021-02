Rockstar Games: svaligiata la sede di Toronto, danno da 66 mila Dollari

Se c’è una cosa che Rockstar Games sa gestire benissimo, è la capacità di narrare con una vena critico/umoristica la vita criminale negli Stati Uniti d’America e il rapporto tra malavita, politica e spettacolo. L’ha fatto per anni grazie alla serie Grand Theft Auto, una saga videoludica che ha segnato parecchie generazioni di videogiocatori fin dal suo debutto avvenuto nel lontano 1997, quando ancora Rockstar North si chiamava DMA Design e quando Rockstar Games ancora non esisteva.

Ebbene, sembra che Rockstar Toronto (situata a Oakville), sede canadese della nota azienda, sia rimasta coinvolta in una serie di furti commessi da una dipendente il 24 dicembre 2020. A quanto pare la trentenne ha rubato attrezzatura e accessori per un valore pari a 66.000$. La notizia positiva è che tale attrezzatura non era ancora stata usata dai dipendenti; i dati di GTA 6 sono più che al sicuro. Se i PC venduti avessero contenuto dati cruciali legati allo sviluppo dell’attesissimo titolo di Rockstar, il loro valore avrebbe raggiunto cifre stratosferiche e procurato all’azienda un danno decisamente maggiore.

Ma la dipendente non ha solo rubato all’interno della sede: tra il 24 dicembre e il 23 gennaio, la trentenne ha vissuto una sorta di Grand Theft Auto nella vita reale. Ha rubato una busta da una cassetta postale, un iPhone che ha poi utilizzato per acquistare prodotti con Apple Pay e, GTA in fundo, ha rubato una giacca in un studio dentistico contenente le chiavi di un auto che ha successivamente individuato e rubato. La donna dovrà affrontare 18 accuse tra cui il furto di 5.000$ da una carta di credito.

