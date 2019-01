Rockstar sta assumendo per un progetto “next-gen”

Red Dead Redemption 2 è stato un incredibile successo sia di pubblico che di critica. Si tratta di uno dei punti più alti raggiunti dall’industria videoludica: questo significa che Rockstar vuole sedersi sugli allori? Ovviamente no.

Tramite il sito ufficiale della compagnia, è stata pubblicata un’offerta di lavoro per lo studio Rockstar India. Il ruolo è quello di Senior Environment Artist e richiede sopratutto la capacità di creare interi ambienti realistici e vivi: il candidato deve saper realizzare concept e asset che siano originali e, al tempo stesso, diano la sensazione di qualcosa di realmente esistente. La pagina parla anche di “mondi di prossima generazione”.

Red Dead Redemption 2 (2018)

Una seconda offerta viene invece da New York. Rockstar sta cercando uno sviluppatore di tool per la Motion Capture. Anche in questo caso si parla di “prossima generazione”. Ovviamente non sappiamo esattamente a quali progetti saranno rivolti questi team. Potrebbe trattarsi di un nuovo gioco per PS5 e la prossima Xbox oppure di una versione PC potenziata di Red Dead Redemption 2. Purtroppo per ora non possiamo fare altro se non spculare. Voi di cosa sperate si tratti?