RollerCoaster Tycoon 3, Atari compra i diritti per 7 milioni di dollari

Atari ha acquisito i diritti di pubblicazione di RollerCoaster Tycoon 3 da Frontier Developments per una somma di 7 milioni di dollari. Con un accordo di licenza a lungo termine con il creatore della serie, Chris Sawyer, Atari ora diventa l'unico editore di tutti i principali titoli della serie di genere gestionale.

Rollercoaster Tycoon 3, sviluppato da Frontier Developments (lo studio britannico noto per Elite: Dangerous e Zoo Tycoon), ha visto la luce nel 2004. Attualmente disponibile su PC, Mac, iOS e Nintendo Switch, Atari ha annunciato piani di espansione per la distribuzione sia digitale che fisica, oltre a esplorare collaborazioni di brand e merchandising per portare la serie a nuovi livelli.

Wade Rosen, Presidente e CEO di Atari, ha espresso soddisfazione per l'unione di questo titolo di successo con il resto del franchise, promettendo nuove opportunità e vantaggi per i fan della serie.

La vendita dei diritti di pubblicazione ha fornito a Frontier, che ha affrontato difficoltà negli ultimi anni a causa di vendite inferiori alle aspettative di alcuni giochi, un'importante iniezione di liquidità. La società ha confermato, infatti, un profitto annuo di 1,5 milioni di dollari da RollerCoaster Tycoon 3 sin dall'acquisizione dei diritti nel 2018.

Per il futuro, Frontier ha confermato di rimanere fedele alla sua strategia di concentrarsi sui giochi gestionali, con la volontà di annunciare tre nuovi titoli nei prossimi tre anni finanziari. La società continuerà anche lo sviluppo e il supporto dei suoi giochi esistenti, tra cui Elite Dangerous, F1 Manager e Realms of Ruin.