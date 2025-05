Doom & Wolfenstein Mayhem Bundle: un'esplosione di azione a partire da soli 4,40€!

Humble Bundle ha appena lanciato il nuovo ed esplosivo bundle Doom & Wolfenstein Mayhem, una raccolta imperdibile per tutti gli appassionati di sparatutto in prima persona e per chi desidera riscoprire due delle saghe più iconiche firmate id Software. Con un’offerta che parte da soli 4,40€, potrete ottenere titoli storici della serie DOOM, mentre con un contributo di almeno 10,56€ avrete accesso a un pacchetto ancora più ricco. E se decidete di spingervi fino a 24,64€, porterete a casa un’esplosiva collezione completa, risparmiando sensibilmente rispetto al valore originale.

Doom & Wolfenstein Mayhem Bundle, perché acquistarlo?

Con il primo tier da 4,40€, il bundle include due capisaldi della serie DOOM: il cupo e claustrofobico DOOM 3, insieme al leggendario DOOM 64, versione rivisitata dello storico episodio Nintendo. Perfetti per chi vuole iniziare a esplorare l’universo infernale creato da id Software.

Ma il vero cuore del pacchetto si sblocca con l’offerta da 10,56€, che include ben sette titoli: oltre ai già citati, troverete DOOM (2016), la rinascita brutale e moderna della saga; DOOM + DOOM II, che rappresentano le fondamenta del genere FPS; e tre episodi della serie Wolfenstein: The New Order, The Old Blood e Youngblood, che vi porteranno a combattere contro un inquietante regime alternativo in una narrazione densa e cinematografica.