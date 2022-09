Sia i nuovi che gli storici appassionati di RuneScape avranno molto su cui riflettere nei prossimi giorni, dato che il leggendario MMORPG, sviluppato da Jagex, sta per ricevere i cosiddetti Fresh Start Worlds, dei server nuovi con caratteristiche tutte particolari. Cosa implica tutto questo? Semplicemente, coloro che sceglieranno di accedervi avranno la possibilità di resettare ogni cosa ricominciando da zero, con lo scopo, però, di ottenere tante novità e premi unici. I Fresh Start Worlds di RuneScape saranno accessibili a tutti a partire dal prossimo 19 ottobre, rappresentando un nuovo tentativo di dinamizzare un’esperienza ormai fissa nella vita di molti appassionati.

RuneScape

Come abbiamo accennato sopra, anche se l’idea di costruire un personaggio da zero non solleticherà la voglia di alcuni, a fare presa saranno proprio le ricompense uniche presenti in questi mondi. Stiamo parlando di elementi decorativi accessibili per un periodo limitato (anche se questa cosa è ancora da definire), come i mantelli, le aureole e tante piccole altre cose costruite in funzione dell’eleganza del proprio personaggio.

In base a quanto rivelato su questa nuova aggiunta in RuneScape, pur essendoci un limite di tempo per il suddetto bottino, in seguito a un lasso di tempo imprecisato tutti i personaggi creati in questi Fresh Start Worlds verranno in seguito trasferiti sui server principali, conservando quanto ottenuto fino a quel momento.

Sul sito web ufficiale di RuneScape hanno rivelato che i giocatori, per accedere ai server suddetti, dovranno creare un account e un abbonamento nuovi. Ovviamente una dinamica del genere rappresenta un’arma a doppio taglio per la percezione di questa novità dalla community. Anche perché tutti coloro che accederanno in questi giorni, per la prima volta, avranno la possibilità di entrare nei Fresh Start World fin dall’inizio, aprendo da qui le loro avventure, mentre quelli che giocano a RuneScape da anni con il proprio abbonamento si troveranno nella situazione di doversene fare un altro in parallelo al precedente.

Inoltre, sempre in base a quanto riportato sul sito, fin dal primo accesso ai nuovi server si potranno avere boost dei punti esperienza così da accedere subito alle cose più interessanti. Non ci resta che vedere come reagirà la community a una novità del genere.