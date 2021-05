Rustler: il GTA medievale ha finalmente una data di uscita

Di Rustler ne abbiamo già parlato molto in passato, anche in una nostra anteprima tutta dedicata che potete trovare a questo indirizzo. Ora, il fantastico e geniale GTA medievale ha finalmente ricevuto un nuovo trailer che ci va a svelare una delle informazioni più cruciali. Tra tutti i dettagli che abbiamo ricevuto nel corso degli scorsi mesi, mancava proprio la data di uscita e le console su cui questo interessantissimo esperimento verrà rilasciato.

Quello che è già stato definito più volte come il GTA medievale ha attirato le attenzioni degli appassionati fin dal primo annuncio. Il titolo sviluppato dai ragazzi di Jutsu Games e pubblicato da Modus Games ci porta indietro nel tempo facendoci vivere un epoca medievale scorretta ed irriverente. A questo mood si va ad aggiungere una struttura di gioco a mondo aperto, in cui i giocatori dovranno portare a termine varie quest per procedere nella propria avventura.

Con Rustler non ci troviamo di certo davanti a un titolo che strizza l’occhio ai più recenti capitoli di GTA, bensì il titolo di prossima uscita si rifà ai primissimi capitoli della saga di Grand Theft Auto; quelli con visuale dall’alto ed usciti su PC e sulla prima PlayStation. Questo ritorno al passato ci regala un’esperienza che fin da ora è fuori dagli schemi, capace di mostrarsi accattivante anche nel nuovo trailer dall’esigua durata di un minuto e poco più.

Rustler – Release Date Reveal Trailer

You’ll play as anti-hero Guy, Saddle up and prepare to complete quests, terrorize townspeople, shoot cows into the sky, and cause absolute ruckus as a medieval marauder.

Coming to Xbox One/Series X|S, PS4, PS5, Switch and PC on Aug 31st pic.twitter.com/PRKnP6b0DR

— Idle Sloth (@IdleSloth84) May 19, 2021