S.T.A.L.K.E.R. 2: mostrato il primo screenshot del gioco

Dopo quasi un anno e mezzo dall’annuncio di S.T.A.L.K.E.R. 2, il team di sviluppo GSC GameWorld è tornato a condividere qualche nuova informazione sul sequel dell’FPS post apocalittico. Dopo aver annunciato che il titolo utilizzerà l’Unreal Engine 4, il team ucraino ha recentemente pubblicato il primo screenshot ufficiale del gioco. L’immagine propone quello che è il primo scorcio in assoluto della grafica che avrà il titolo.

Lo screenshot mette in mostra un’ambientazione boschiva particolarmente desolata e lasciata a se stessa per chissà quanti anni. Relitti di automobili e tronchi di alberi tranciati sono i protagonisti di questa prima immagine ufficiale rilasciata da GSC GameWorld. Il mondo di gioco non sarà lo stesso di quello conosciuto con i primi tre capitoli, e i giocatori saranno spinti dal forte desiderio di risolvere i diversi misteri che si celano al suo interno.

Da quello che sappiamo finora, ciò che ha ispirato fortemente la creazione di S.T.A.L.K.E.R. 2 è la trilogia originale (Shadow of Chernobyl, Clear Sky e Call of Pripyat). Il sequel sarà il gioco più ambizioso di GSC GameWorld e la sua caratteristica principale sarà l’atmosfera molto particolare anche per la serie. Gli sviluppatori mirano a creare un gioco davvero suggestivo, che possa dare le stesse emozioni che all’epoca diede il primo capitolo di S.T.A.L.K.E.R.

Al momento attuale non siamo ancora a conoscenza di una data di uscita specifica per quanto riguarda S.T.A.L.K.E.R. 2, ma GSC GameWorld ha dichiarato che si tornerà a parlare più nel dettaglio del loro gioco più avanti durante il 2020. Non ci resta quindi che aspettare un appuntamento comunicativo da parte dello studio ucraino. Cosa ne pensate dello screenshot di S.T.A.L.K.E.R. 2?