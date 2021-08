Saints Row The Third gratis su PC per celebrare il reboot

Durante l’Opening Night Live del Gamescom 2021 è stato annunciato il reboot di Saints Row, e in contemporanea, per celebrare la notizia, gli sviluppatori hanno rilasciato gratis Saints Row The Third Remastered su PC attraverso l’Epic Games Store.

Saints Row The Third Remastered, come suggerisce stesso il titolo del videogioco, è una riedizione del terzo capitolo della saga sviluppato da Volition e pubblicato da THQ e Koch Media. In questa versione di gioco sono presenti miglioramenti grafici e contenuti extra che arricchiscono l’open world con circa 30 DLC. Il giocatore di questo capitolo è il leader dei Third Street Saints, una gang della città immaginaria di Steelport che è in guerra con la banda rivale dei Syndicate.

In Saints Row The Third bisogna mettere a ferro e fuoco la città di Steelport per conquistare i diversi territori appartenenti alle gang rivali. Guadagnando denaro e rispetto si possono migliorare le statistiche del protagonista, acquistare armi e proprietà, creando in questa maniera un vero e proprio impero del crimine, il tutto colorato di viola. Il gioco è un action alla Grand Theft Auto, ma con più irriverenza e umorismo ai limiti dell’assurdo. È disponibile anche una modalità cooperativa online con il quale si possono unire le forze con altri giocatori per la conquista di Steelport.

Il reboot di Saints Row invece arriva dopo ben 8 anni dal rilascio del quarto capitolo. Sebbene per molti l’annuncio di ieri sia stato una sorpresa, noi abbiamo avuto modo di dare un primo sguardo al videogioco in anteprima, prima dell’annuncio del Gamescom 2021. Potete trovare il nostro approfondimento a riguardo in questo articolo, dove vi spieghiamo nel dettaglio tutte le particolarità di questo nuovo progetto come la nuova città immaginaria di Santo Ileso e il feel generale del gioco, tra azione distruttiva e crimini efferati.