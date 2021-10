Santa Monica ci insegna a creare zucche di Halloween di God of War

Il periodo di Halloween si porta dietro sempre un’atmosfera unica, fatta di decorazioni spooky, dolciumi di ogni tipo e una serie di prodotti a tema con cui passare gli ultimi giorni di ottobre. Ormai anche il settore videoludico celebra Halloween a modo suo, e il team di God of War ha deciso di farci una sorpresa molto gradita.

Uno dei simboli universali di Halloween sono le zucche, e Santa Monica Studio ha deciso di regalarci la possibilità di creare delle zucche con le fattezze dei volti dei personaggi più iconici della recente saga norrena di God of War.

Il team americano ha pensato a tutto, dandoci tramite un post di Twitter il necessario per creare le nostre zucche di Halloween personalizzate. Vi basterà accedere a questo link per trovare il tutorial e le immagini da scaricare per l’occasione.

Carving some pumpkins? Make sure you grab our official God of War stencils here!

🎃 https://t.co/9shia7KUG3 pic.twitter.com/TY19rqNndP

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) October 26, 2021