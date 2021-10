God of War, le sorprese non sono finite: anche Ragnarok su PC?

Come ben sappiamo, God of War su PC non è sviluppato da Santa Monica Studio, ma da un altro team di sviluppo. Al momento infatti al lavoro sulle versioni Epic Games e Steam del pluripremiato gioco del 2018 troviamo Jetpack Interactive, una software canadese di Vancouver. Su LinkedIn però qualche curioso è andato a spulciare i curriculum dei programmatori e dei dipendenti, trovando un curioso riferimento a Ragnarok, capitolo previsto per il 2022 su PS4 e PS5 e che concluderà la storyline norrena di Kratos e Atreus.

Come riportato su Twitter, Warren Lee (che di mestiere fa il programmatore) ha cominciato a lavorare nel 2019 a God of War Ragnarok. Ora, è molto improbabile che il team di sviluppo canadese stia assistendo Santa Monica Studio nello sviluppo del gioco. Questo dunque fa restare in piedi solamente due ipotesi: la possibilità che si tratti di un errore oppure che effettivamente Jetpack sia al lavoro su due versioni PC della saga: il capitolo del 2018 e quello ancora in fase di uscita.

Ora, l’ipotesi errore parrebbe essere ovviamente quella più quotata. Lee potrebbe aver scritto Ragnarok, magari citando un codename con il quale era conosciuto il primo God of War internamente a Jetpack Interactive. Considerando però come PlayStation stia lentamente velocizzando i porting su PC, non è neanche da escludersi che il secondo capitolo della saga non possa in effetti essere sviluppato quasi a braccetto tra Santa Monica Studio e Jetpack Interactive, in maniera tale da accorciare i tempi di release della versione PC. Quest’ultima ipotesi, tuttavia, striderebbe con le parole di Shawn Layden, che affermava come i giochi PlayStation vengono pubblicati su PC (e su PS Now, oltre che PS Plus) una volta che sono vicini alla fine del loro ciclo naturale di vendite.

So what do you make of this? pic.twitter.com/a6WIdYL5Go — Nasser (@SolidNSnake1985) October 25, 2021

Ne sapremo sicuramente di più nel corso dei prossimi mesi, magari dopo l’annuncio della data di uscita di God of War Ragnarok per PlayStation 4 e PlayStation 5. Sicuramente se Sony ha deciso di accelerare i tempi per le release su PC, è davvero improbabile che resti in silenzio stampa fino a tantissimo tempo dopo l’uscita.