Sarà questo il nome del nuovo gioco di Sonic?

Presentato ufficialmente nel periodo estivo, il nuovo Sonic non ha ancora un nome. O meglio, forse non era pronto ad essere divulgato al pubblico, ma i legali di SEGA hanno registrato un trittico di nomi, tra cui potrebbe esserci proprio quello selezionato dal publisher e sviluppatore nipponico per il prossimo capitolo della saga.

Sappiamo già che la prossima avventura del porcospino sarà completamente originale e non un remake/spin-off. A livello di capitoli principali la saga di Sonic latita oramai da ben 4 anni, da quando Sonic Forces venne lanciato su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC. Nonostante l’annuncio del nuovo capitolo sia avvenuto un po’ presto rispetto alla tabella di marcia, già nei primi giorni successivi al reveal giravano voci sul nome ufficiale del titolo. Oggi SEGA potrebbe aver risposto a questa domanda, proprio grazie alla registrazione dei nuovi trademark.

Come riportato su Twitter da Joe Crane, infatti, SEGA ha registrato tre nuovi nuovi marchi. Il primo è Frontiers, il secondo Hero of Light and Darkness, mentre il terzo Shining Force. Gli ultimi due sono collegati ad alcuni giochi che fanno parte del portfolio del publisher, mentre il primo invece sembrerebbe essere direttamente collegato al porcospino blu. E non è la prima volta che il nome Frontiers viene avvicinato alla mascotte di casa SEGA: già dopo l’E3, infatti, era stato indicato da alcuni fan e insider il nome ufficiale.

Chiaramente bisognerà attendere notizie in merito. E la registrazione del trademark da parte di SEGA non garantisce che il nuovo Sonic sarà svelato pubblicamente nel corso dell’anno, così come non garantisce la sua disponibilità. Il publisher giapponese potrebbe infatti aver agito semplicemente a protezione della proprietà intellettuale. Prima di eventuali conferme, dunque, bisognerà attendere ancora un po’.