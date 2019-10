Sconti fino all’80% su Monster Hunter e giochi a tema mostri su Humble Bundle

In vista di Halloween, Humble Store ha deciso di scontare 8 titoli dedicati ai mostri, tra cui lo straordinario Monster Hunter World!

In vista di Halloween, Humble Store ha deciso di scontare diversi titoli dedicati ai mostri, tra cui lo straordinario Monster Hunter World, per altro recentemente aggiornatosi grazie al corposo DLC a pagamento Iceborne, di fatto un vero e proprio update ad un Monster Hunter 2.5, e recensito sulle nostre pagine con un sonoro 9.8!

Grazie alla promozione Humble Bundle è dunque possibile acquistare Monster Hunter World all’ottimo prezzo di 29,99€, con uno sconto del 50% rispetto agli originali 59.99€. Un affare, se si considera che a distanza di un anno World è ancora un titolo appassionante e giocatissimo, aggiornato da Capcom costantemente con contenuti ed eventi gratuiti, e con giocatori di tutto il mondo ancora intenti a farmare ed a supportare i nuovi giocatori. Lasciarselo scappare, in sostanza, sarebbe un errore!

A seguire segnaliamo anche l’ottima promozione relativa a Prey, titolo di Arkane (già autori della serie Dishonored), ed oggi disponibile ad appena 9,99€! Un adventure in prima persone ricco di carattere e dalle ambientazioni futuristiche, in cui le reminiscenze di Bioshock sono così forti da risultarne quasi uno spin off apocrifo. L’edizione disponibile, per altro, è quella Deluxe che comprende anche il corposo DLC a pagamento “Mooncrash”. Altro titolo perfetto per Halloween, altro sconto da non lasciarsi assolutamente scappare!

Di seguito, infine, vi proponiamo la nostra selezione dei giochi in sconto con queste “mostruose” promozioni. Cliccando sul banner sottostante, invece, potrete accedere alla pagina dedicata ai saldi, in cui potrete trovare anche altri prodotti in offerta per i saldi di Halloween.

Prodotti in offerta

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!