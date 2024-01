Prezzo TOP su Sonic Superstars per PS5! (-33%)

Se siete appassionati di platform sicuramente conoscerete il brand di Sonic che, quasi al pari di Mario, ha segnato l'epoca d'oro di questo genere. Se adorate il porcospino blu vi segnaliamo che oggi su Amazon potete acquistare l'ultimo capitolo della serie, Sonic Superstars, con l'ottimo sconto del 33%, che fa scendere il prezzo a soli 39,99€!

Sonic Superstars, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli amanti delle avventure a ritmo serrato e i fan di lunga data del porcospino blu, "Sonic Superstars" si propone come l'esperienza definitiva che coniuga nostalgia e innovazione. Vi troverete a rivivere l'ebbrezza dell'iconico platformer Sonic, ma con una veste rinnovata adatta alle moderne console di gioco. Questo titolo è il compagno ideale per chi brama l'azione cooperativa locale fino a 4 giocatori, offrendo inoltre il piacere di esplorare affascinanti ambientazioni inedite nei panni dei personaggi storici della saga: Sonic, Tails, Knuckles e Amy Rose, ognuno dotato di movimenti unici che vi permetteranno di superare le insidie delle Northstar Islands.

Immergetevi in "Sonic Superstars", un'avventura platform in 2D che segna il ritorno dell'iconico Sonic e dei suoi amici in una grafica rinnovata e su piattaforme moderne. Precipitatevi contro il malefico Dr. Eggman e il suo alleato Fang, mentre sfruttate i straordinari poteri dei Chaos Emerald.

Sonic Superstars è un titolo imperdibile per gli appassionati dei platformer, ora offerto al prezzo speciale di €39,99 invece di €59,99. Questo gioco rappresenta la fusione ideale tra elementi nostalgici e nuove dinamiche di gioco. Con il divertimento garantito sia in solo che in compagnia, vi catturerà con le sue ambientazioni mozzafiato e gameplay innovativi.

