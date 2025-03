SCONTO del 70% su EA Sports FC 25: il gioco di calcio definitivo ora a un PREZZO SPECIALE!

Se siete appassionati di calcio e volete vivere l’esperienza più realistica e coinvolgente sui vostri PC, oggi è il momento perfetto per acquistare EA Sports FC 25. Su Amazon, il titolo è disponibile a soli 20,99€, con uno sconto eccezionale del 70% rispetto al prezzo originale di 69,99€.

EA Sports FC 25, chi dovrebbe acquistarlo?

EA Sports FC 25 rappresenta una rivoluzione nel mondo dei videogiochi di calcio, offrendo un’esperienza senza precedenti. Con oltre 19.000 giocatori e giocatrici, più di 700 squadre e dati raccolti direttamente dalle competizioni più prestigiose, il gioco riproduce fedelmente movimenti, stili di gioco ed esultanze dei professionisti.

Il titolo introduce nuove modalità di gioco, come le partite Rush 5 vs 5, un’opzione perfetta per sfide frenetiche con gli amici in Ultimate Team, Club e Calcio d’inizio. Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale avanzata, i giocatori in campo si muovono in modo più realistico e strategico, influenzando le partite con nuovi ruoli dinamici.

Per la prima volta nella serie, è possibile vivere l’esperienza di una Carriera femminile, scegliendo di guidare una squadra o un’atleta nei cinque principali campionati al mondo. Un’aggiunta che amplia ulteriormente la profondità del gameplay.

Grazie allo sconto del 70%, questa è un’occasione unica per aggiungere EA Sports FC 25 alla vostra libreria a un prezzo incredibilmente conveniente. Il gioco è disponibile in versione digitale per PC tramite codice EA App - Origin, garantendo un accesso immediato dopo l'acquisto.

Non lasciatevi sfuggire questa promozione irripetibile: acquistate ora EA Sports FC 25 su Amazon a soli 20,99€ e scendete in campo con il massimo del realismo e della competizione! Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione completa del gioco per ulteriori informazioni.

Vedi offerta su Amazon