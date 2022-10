Giusto qualche settimana fa era arrivata la conferma che Scorn sarebbe diventato il primo videogioco a supportare la funzione Direct Storage su PC. Ora, a circa ventiquattro ore dal lancio del gioco, sembra che il team di sviluppo dell’horror in prima persona abbiano fatto dietrofront. La conferma sul non supporto della funzione Direct Storage su PC arriva dalla stessa Ebb Software sotto un post su Twitter.

Sapevamo che questa funzione accompagnerà la versione Xbox di Scorn, e per questo i giocatori PC si chiedevano se avrebbero avuto la possibilità di godere del Direct Storage anche al di fuori dell’ecosistema console. Questo cambio di programmi, però, sembra essere stato scaturito da un malinteso, o almeno questo è quanto ha voluto dichiarare il team di sviluppo di recente commentando una discussione avvenuta sui social.

“C’è stato un malinteso da parte nostra e posso dichiarare che è stato commesso un errore nel rispondere qui su Twitter. Per confermare, la funzione Direct Storage è disponibile solo su Xbox! Mi scuso per aver creato confusione”, questa è stata la risposta data da Ebb Software qualche ora fa. Niente da fare quindi per i giocatori PC, e ora Scorn non sarà più il primo gioco a supportare tale funzionalità al di fuori delle console.

There was a misunderstanding on my behalf and I made an error on my response here. To confirm, Direct Storage is only available via Xbox! I apologise for the confusion.

